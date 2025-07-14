Бадоса пропустит несколько недель из-за травмы: «К сожалению, еще до «Уимблдона» я надорвала подвздошно-поясничную мышцу»
Паула Бадосы рассказала о травме, из-за которой снялась с Кубка Короля.
В субботу испанка не доиграла финал выставочного турнира в Уэльве.
«Всем привет! Давно не выходила на связь, но хочу рассказать, как обстоят дела.
В последнее время я переживаю непростые времена... К сожалению, еще до «Уимблдона» я надорвала подвздошно-поясничную мышцу, из-за чего я буду вынуждена не выступать несколько недель.
Сейчас тяжелый период, но я не теряю надежды, что скоро все наладится и я увижу свет в конце туннеля.
Спасибо всем за невероятную поддержку», – написала Бадоса в сторис инстаграма.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Паулы Бадосы
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