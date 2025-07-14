Бадоса пропустит несколько недель из-за травмы: «К сожалению, еще до «Уимблдона» я надорвала подвздошно-поясничную мышцу»

Паула Бадосы рассказала о травме, из-за которой снялась с Кубка Короля.

В субботу испанка не доиграла финал выставочного турнира в Уэльве.

«Всем привет! Давно не выходила на связь, но хочу рассказать, как обстоят дела.

В последнее время я переживаю непростые времена... К сожалению, еще до «Уимблдона» я надорвала подвздошно-поясничную мышцу, из-за чего я буду вынуждена не выступать несколько недель.

Сейчас тяжелый период, но я не теряю надежды, что скоро все наладится и я увижу свет в конце туннеля.

Спасибо всем за невероятную поддержку», – написала Бадоса в сторис инстаграма.