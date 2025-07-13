Бадоса снялась с Кубка Короля, выиграв первый сет у Бусас Манейро

Паула Бадоса не доиграла финал выставочного турнира в Уэльве.

Девятая ракетка мира выиграла первый сет у Джессики Бусас Манейро 7:6(5), а потом снялась с матча из-за проблем с бедром.

«Я очень старалась в первом сете, но не смогу продолжить борьбу, – сказала Бадоса зрителям перед тем, как покинуть корт. – Хочу попросить у вас прощения. Я путешествую по миру, и ваша поддержка очень много для меня значит. Я переживаю очень трудный период».

За последние два года испанка десять раз снималась из-за травмы.