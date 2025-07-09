Тренер Димитрова: «Ментальное восстановление Григора будет сложнее физического»

Джейми Дельгадо рассказал планах восстановления Григора Димитрова.

Ранее Димитров снялся по ходу четвертьфинального матча «Уимблдона», ведя у первой ракетки мира Янника Синнера 2:0 по сетам. Болгарин надорвал большую грудную мышцу.

«Мы полностью опустошены, разочарованы, убиты. Григор проделал огромную работу, чтобы выйти на матч высочайшего уровня против первого номера мира на своем любимом турнире. Он идеально выполнял тактический план, подготовленный накануне. То, что произошло, стало по-настоящему огромной болью.

Это был один из лучших матчей в его карьере, и вся наша команда была уверена, что он может одержать победу. Глядя в будущее, безусловно, эмоциональное и ментальное восстановление Григора будет сложнее физического. Нас ждут трудные месяцы: мы ждем результатов обследования, чтобы оценить программу восстановления на ближайшие недели и месяцы».

Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу