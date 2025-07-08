Кэйхилл о травме локтя Синнера: «Мы потренировались на крытых кортах. Все будет в порядке»

Тренер Янника Синнера прокомментировал травму локтя первой ракетки мира.

Синнер получил ее в четвертьфинале «Уимблдона», когда играл с Григором Димитровым. Сегодня ему сделали МРТ и он отменил тренировку на открытых кортах.

«Мы потренировались на крытых кортах – я накидывал ему мячи минут 20-30, просто чтобы он почувствовал удары. Все будет в порядке, просто было здорово выйти на корт – он не может взять выходной», – заявил Даррен Кейхилл.

Полуфинал против Бена Шелтона пройдет завтра.