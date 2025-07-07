Самсонова впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

19-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал «Уимблдона».

Она обыграла Джессику Бусас Манейро 7:5, 7:5.

26-летняя россиянка впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». До этого выступления в Лондоне ее лучшим результатом был четвертый круг на «Уимблдоне »-2021, US Open в 2022-м и 2024-м и на «Ролан Гаррос »-2025.

Теперь Самсонова сыграет с Игой Швентек или Кларой Таусон .