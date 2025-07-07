Самсонова впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема»
19-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал «Уимблдона».
Она обыграла Джессику Бусас Манейро 7:5, 7:5.
26-летняя россиянка впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». До этого выступления в Лондоне ее лучшим результатом был четвертый круг на «Уимблдоне»-2021, US Open в 2022-м и 2024-м и на «Ролан Гаррос»-2025.
Теперь Самсонова сыграет с Игой Швентек или Кларой Таусон.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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