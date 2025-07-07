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Уимблдон. 4-й круг. Джокович сыграет с де Минауром, Синнер – с Димитровым, Шелтон поборется с Сонего, Чилич – с Коболли

Новак Джокович сыграет с Алексом де Минауром в четвертом круге «Уимблдона».

Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с Григором Димитровым.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

30 июня – 13 июля 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 500 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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