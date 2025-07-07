Уимблдон. 4-й круг. Джокович сыграет с де Минауром, Синнер – с Димитровым, Шелтон поборется с Сонего, Чилич – с Коболли
Новак Джокович сыграет с Алексом де Минауром в четвертом круге «Уимблдона».
Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с Григором Димитровым.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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