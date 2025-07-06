Павлюченкова о том, что могла проиграть из-за судейской ошибки: «Я бы сказала, что ненавижу «Уимблдон» и никогда бы сюда не вернулась»

Анастасия Павлюченкова прокомментировала судейскую ошибку в матче с Сонай Картал.

В четвертом круге «Уимблдона» электронная система не сработала при счете 4:4, больше, когда у Картал мяч попал в огромный аут. Судья на вышке назначил переигровку – в итоге россиянка проиграла гейм, а Картал подавала на сет.

– Если бы вы в итоге проиграли матч из-за этого решения, что было реально, потому что она сделала брейк, то как бы вы себя чувствовали?

– Я бы просто сказала, что ненавижу «Уимблдон» и никогда бы сюда не вернулась. Я бы сказала, что я ненавижу траву и «Уимблдон» (улыбается), – ответила россиянка на пресс-конференции.

В полуфинале Павлюченкова сыграет с Амандой Анисимовой или Линдой Носковой.