Соболенко вышла в четвертьфинал на 11-м «Большом шлеме» подряд

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал на третьем «Уимблдоне» подряд.

Первая ракетка мира в четвертом круге обыграла Элизу Мертенс – 6:4, 7:6(4).

Для Соболенко это 11-й четвертьфинал на «Большом шлеме» подряд – она не уступает раньше четвертьфинала начиная с US Open-2022. На «Уимблдоне» она сыграет на этой стадии на третьем турнире подряд – она доходила до четвертьфинала в 2021-м и 2023-м. Тогда она выиграла обе встречи.

Дальше белоруска встретится со 104-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд, у которой она ведет в личке 2:0.