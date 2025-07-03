Мирра Андреева о Кончите Мартинес: «Она выжимает из меня все до предела»
Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в третий круг «Уимблдона».
Она обыграла Лючию Бронцетти 6:1, 7:6(4).
«У меня еще пара сегодня, так что чуть позже буду просто веселиться на корте. Но нужно спросить у Кончиты, над чем мы будем работать. Уверена, она не отпустит меня отдыхать – мы останемся тут тренироваться еще пару часов. Будет нелегко, но что тут скажешь. Она выжимает из меня все до предела. Наверное, спасибо ей за это (смеется)», – сказала Андреева в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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