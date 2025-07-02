Киз после выхода в третий круг «Уимблдона»: «Облачная, дождливая Англия – это то, к чему мы привыкли и что очень любим»

Мэдисон Киз поделилась эмоциями от победы над Ольгой Данилович на «Уимблдоне».

Она обыграла сербку во втором круге 6:4, 6:2. Матч начался с задержкой из-за дождя.

«Сегодня я чувствовала себя увереннее. Облачная, дождливая Англия – это то, к чему мы привыкли и что очень любим. Погода явно сыграла мне на руку (смеется) », – сказала Киз в интервью на корте.