Киз после выхода в третий круг «Уимблдона»: «Облачная, дождливая Англия – это то, к чему мы привыкли и что очень любим»
Мэдисон Киз поделилась эмоциями от победы над Ольгой Данилович на «Уимблдоне».
Она обыграла сербку во втором круге 6:4, 6:2. Матч начался с задержкой из-за дождя.
«Сегодня я чувствовала себя увереннее. Облачная, дождливая Англия – это то, к чему мы привыкли и что очень любим. Погода явно сыграла мне на руку (смеется)», – сказала Киз в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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