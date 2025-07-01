Синнер о допинговом деле: «Люди в каком-то смысле уже все забыли»

Янник Синнер сказал, что все забыли о его дисквалификации за допинг.

Синнер сдал положительную пробу в прошлом году и изначально избежал наказания – теннисная антидопинговая служба посчитала его объяснения правдивыми, а его самого невиновным. WADA обжаловало это решение, и Синнер согласился на трехмесячную дисквалификацию.

«Все хорошо. Думаю, люди в каком-то смысле уже все забыли. Это и хорошая, и плохая черта современного общества – что-то происходит, и люди уже не помнят, что было вчера.

У меня хорошие отношения с более-менее всеми игроками, с которыми они были раньше. На первых порах на меня смотрели немного по-другому, но сейчас все видят, что я чистый игрок и не хотел ничего нарушать.

Да, произошел такой инцидент. Но я специально ничего не нарушал. Все хорошо», – сказал Синнер на пресс-конференции после первого круга «Уимблдона».