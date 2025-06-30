733-я ракетка мира Тарвет на «Уимблдоне» провел и выиграл первый матч на уровне тура

733-я ракетка мира Оливер Тарвет на «Уимблдоне» выиграл первый матч в ATP-туре.

21-летний британец в первом круге обыграл квалифаера и 503-ю ракетку мира Леандро Риеди – 6:4, 6:4, 6:4.

Тарвет прошел в основную сетку через квалификацию, где он сыграл по wild card. «Уимблдон» – его первый турнир в основном туре, до этого он никогда не играл даже в квалификации турниров ATP.

Также британец никогда не поднимался выше 624-й строчки рейтинга.

Дальше он встретится с Карлосом Алькарасом или Фабио Фоньини.