733-я ракетка мира Тарвет на «Уимблдоне» провел и выиграл первый матч на уровне тура
733-я ракетка мира Оливер Тарвет на «Уимблдоне» выиграл первый матч в ATP-туре.
21-летний британец в первом круге обыграл квалифаера и 503-ю ракетку мира Леандро Риеди – 6:4, 6:4, 6:4.
Тарвет прошел в основную сетку через квалификацию, где он сыграл по wild card. «Уимблдон» – его первый турнир в основном туре, до этого он никогда не играл даже в квалификации турниров ATP.
Также британец никогда не поднимался выше 624-й строчки рейтинга.
Дальше он встретится с Карлосом Алькарасом или Фабио Фоньини.
Опубликовано: Алёна Майорова
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