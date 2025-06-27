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Жоао Фонсека: «Я больше не пользуюсь социальными сетями»

Жоао Фонсека прокомментировал привязанность его поколения к телефону.

«Мои родители всегда поддерживали меня в том, чтобы я проводил больше времени на улице, подальше от соцсетей и телефона. У нас есть дом в горах, много природы, и мы много катались на велосипедах, играли в футбол. Мне нравилось ездить туда с братьями и друзьями – просто заниматься спортом. Это помогло мне быстрее повзрослеть и научиться ответственности, не сидеть все время в телефоне.

Я понимаю, что мое поколение сильно зависимо от телефона, и это мне помогло. Мне тоже нравится пользоваться телефоном, конечно, но в соцсетях я больше не сижу. Я понимаю, когда можно им пользоваться, а когда – нет».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: theguardian.com
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