Андреева одержала победу на траве впервые с «Уимблдона»-2023
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге.
Россиянка обыграла Клару Таусон со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Она впервые вышла в четвертьфинал турнира на траве в карьере. Мирра также вышла в шестой четвертьфинал в сезоне.
До этого Андреева выигрывала матч на траве два года назад – на «Уимблдоне»-2023.
Дальше Андреева сыграет с Линдой Носковой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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