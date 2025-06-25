Андреева одержала победу на траве впервые с «Уимблдона»-2023

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге.

Россиянка обыграла Клару Таусон со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Она впервые вышла в четвертьфинал турнира на траве в карьере. Мирра также вышла в шестой четвертьфинал в сезоне.

До этого Андреева выигрывала матч на траве два года назад – на «Уимблдоне »-2023.

Дальше Андреева сыграет с Линдой Носковой.