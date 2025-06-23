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Рейтинг WTA. Вондроушова поднялась на 91 строчку и вернулась в топ-80, Калинская покинула топ-30, Азаренко – топ-100

Маркета Вондроушова прибавила 91 позицию в рейтинге и стала 73-й ракеткой мира.

В воскресенье чешка выиграла WTA 500 в Берлине.

Анна Калинская опустилась на 12 строчек и покинула топ-30, став 40-й ракеткой мира. Виктория Азаренко потеряла 29 позиций – она покинула топ-100 впервые с 2018-го и теперь занимает 105-ю строчку.

PIF WTA Rankings

Положение на 23 июня 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11640
2 (2) Коко Гауфф (США) 7899
3 (3) Джессика Пегула (США) 6048
4 (5) Жасмин Паолини (Италия) 4806
5 (4) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4803
6 (6) Мэдисон Киз (США) 4669
7 (7) Мирра Андреева (Россия) 4636
8 (8) Ига Швентек (Польша) 4618
9 (10) Паула Бадоса (Испания) 3727
10 (9) Эмма Наварро (США) 3697
12 (12) Диана Шнайдер (Россия) 3216
18 (18) Екатерина Александрова (Россия) 2378
19 (20) Людмила Самсонова (Россия) 2335
27 (31) Магда Линетт (Польша) 1821
32 (42) Маккартни Кесслер (США) 1485
33 (49) Ван Синьюй (Китай) 1470
34 (27) Юлия Путинцева (Казахстан) 1455
40 (28) Анна Калинская (Россия) 1342
43 (40) Вероника Кудерметова (Россия) 1276
44 (41) Анастасия Потапова (Россия) 1261
53 (54) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1052
58 (48) Алисия Паркс (США) 1023
63 (63) Полина Кудерметова (Россия) 998
69 (71) Анна Блинкова (Россия) 907
73 (164) Маркета Вондроушова (Чехия) 883
80 (66) Айла Томлянович (Австралия) 831
87 (87) Камилла Рахимова (Россия) 777
94 (93) Анастасия Захарова (Россия) 739
99 (112) Ребека Машарова (Швейцария) 716
105 (76) Виктория Азаренко (Беларусь) 689
106 (102) Эрика Андреева (Россия) 689
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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