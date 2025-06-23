Рейтинг WTA. Вондроушова поднялась на 91 строчку и вернулась в топ-80, Калинская покинула топ-30, Азаренко – топ-100
Маркета Вондроушова прибавила 91 позицию в рейтинге и стала 73-й ракеткой мира.
В воскресенье чешка выиграла WTA 500 в Берлине.
Анна Калинская опустилась на 12 строчек и покинула топ-30, став 40-й ракеткой мира. Виктория Азаренко потеряла 29 позиций – она покинула топ-100 впервые с 2018-го и теперь занимает 105-ю строчку.
Положение на 23 июня 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11640
|2 (2)
|Коко Гауфф (США)
|7899
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|6048
|4 (5)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4806
|5 (4)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4803
|6 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4669
|7 (7)
|Мирра Андреева (Россия)
|4636
|8 (8)
|Ига Швентек (Польша)
|4618
|9 (10)
|Паула Бадоса (Испания)
|3727
|10 (9)
|Эмма Наварро (США)
|3697
|12 (12)
|Диана Шнайдер (Россия)
|3216
|18 (18)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2378
|19 (20)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2335
|27 (31)
|Магда Линетт (Польша)
|1821
|32 (42)
|Маккартни Кесслер (США)
|1485
|33 (49)
|Ван Синьюй (Китай)
|1470
|34 (27)
|Юлия Путинцева (Казахстан)
|1455
|40 (28)
|Анна Калинская (Россия)
|1342
|43 (40)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1276
|44 (41)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1261
|53 (54)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1052
|58 (48)
|Алисия Паркс (США)
|1023
|63 (63)
|Полина Кудерметова (Россия)
|998
|69 (71)
|Анна Блинкова (Россия)
|907
|73 (164)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|883
|80 (66)
|Айла Томлянович (Австралия)
|831
|87 (87)
|Камилла Рахимова (Россия)
|777
|94 (93)
|Анастасия Захарова (Россия)
|739
|99 (112)
|Ребека Машарова (Швейцария)
|716
|105 (76)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|689
|106 (102)
|Эрика Андреева (Россия)
|689
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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