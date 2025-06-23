Рейтинг WTA. Вондроушова поднялась на 91 строчку и вернулась в топ-80, Калинская покинула топ-30, Азаренко – топ-100

Маркета Вондроушова прибавила 91 позицию в рейтинге и стала 73-й ракеткой мира.

В воскресенье чешка выиграла WTA 500 в Берлине.

Анна Калинская опустилась на 12 строчек и покинула топ-30, став 40-й ракеткой мира. Виктория Азаренко потеряла 29 позиций – она покинула топ-100 впервые с 2018-го и теперь занимает 105-ю строчку.

PIF WTA Rankings

Положение на 23 июня 2025