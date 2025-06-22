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Соболенко высказалась против нейтрального статуса в теннисе: «Спорт должен быть вне политики»

Арина Соболенко рассказала, как относится к выступлениям в нейтральном статусе.

«Спорт должен быть вне политики. Я всегда гордилась тем, что представляю такую небольшую страну, как Беларусь. Все знают, где я родилась. Так что в конечном счете это ничего не меняет», – сказала Соболенко после вылета с турнира в Берлине.

Напомним, из-за ситуации на Украине российские и белорусские игроки выступают в нейтральном статусе. При этом сборные России и Беларуси отстранены от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @dw_sports
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