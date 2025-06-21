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Алькарас после выхода в финал в Queen’s Club: «Режим игры на траве активирован»

Карлос Алькарас поделился эмоциями от выхода в финал в Лондоне.

Он обыграл Роберто Баутиста-Агута 6:4, 6:4 и шестой раз в сезоне вышел в финал.

«Я чувствую, что играю в отличный теннис и с каждым матчем ощущаю себя все увереннее. Здорово снова выйти в финал здесь, в Queen’s Club. Похоже, режим игры на траве активирован.

Я всегда говорю, что люблю играть в теннис, люблю выходить на корт и устраивать шоу для зрителей, чтобы им нравилось следить за моими матчами. Когда я улыбаюсь, то показываю свой лучший теннис, поэтому стараюсь делать это как можно чаще. Наверное, поэтому у меня такие хорошие результаты».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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