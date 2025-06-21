Алькарас выиграл 250-й матч в карьере. Ему 22 года
Карлос Алькарас стал финалистом турнира в Queen’s Club.
Он обыграл Роберто Баутиста-Агута 6:4, 6:4 и продлил серию побед до 17 матчей. Это его самая длинная беспроигрышная серия.
Для 22-летнего испанца эта победа стала 250-й в карьере (при 61 поражении).
Алькарас первым в этому году вышел в шесть финалов (также Роттердам, Барселона, Монте-Карло, Рим и «Ролан Гаррос»). В целом для него это будет 27-й финал в ATP-туре (баланс – 20:6).
За титул испанец сыграет с Иржи Лехечкой (1:1 в личных встречах).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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