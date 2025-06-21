Соболенко выиграла 11 тай-брейков подряд
Арина Соболенко продлила серию выигранных тай-брейков.
Вчера в четвертьфинале турнира в Берлине она обыграла Елену Рыбакину – 7:6(6), 3:6, 7:6(6). На тай-брейке третьего сета она отыграла четверной матчбол.
Теперь у Соболенко 11 выигранных тай-брейков подряд. Последний раз она проигрывала тай-брейк в феврале в Дохе – решающий в матче против Екатерины Александровой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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