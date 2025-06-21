Соболенко выиграла 11 тай-брейков подряд

Арина Соболенко продлила серию выигранных тай-брейков.

Вчера в четвертьфинале турнира в Берлине она обыграла Елену Рыбакину – 7:6(6), 3:6, 7:6(6). На тай-брейке третьего сета она отыграла четверной матчбол.

Теперь у Соболенко 11 выигранных тай-брейков подряд. Последний раз она проигрывала тай-брейк в феврале в Дохе – решающий в матче против Екатерины Александровой .