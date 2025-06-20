Надаль участвует в благотворительном турнире по гольфу Пау Газоля

Надаль играет в гольф на благотворительном турнире Пау Газоля.

Рафаэль Надаль принимает участие в Gasol Foundation Golf Invitational – благотворительном гольф-турнире, организованном легендой НБА и экс-игроком «Лейкерс» Пау Газолем . Турнир проходит в Кадисе и посвящен сбору средств на борьбу с детским ожирением.

В турнире, помимо Надаля, принимают участие Руди Фернандес, Альваро Мората и Бернд Шустер.