Надаль участвует в благотворительном турнире по гольфу Пау Газоля
Надаль играет в гольф на благотворительном турнире Пау Газоля.
Рафаэль Надаль принимает участие в Gasol Foundation Golf Invitational – благотворительном гольф-турнире, организованном легендой НБА и экс-игроком «Лейкерс» Пау Газолем. Турнир проходит в Кадисе и посвящен сбору средств на борьбу с детским ожирением.
В турнире, помимо Надаля, принимают участие Руди Фернандес, Альваро Мората и Бернд Шустер.
Источник: @paugasol
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