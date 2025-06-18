Медведев о 400 победах: «Большие шлемы» важны, титулы важны, а победы сами по себе – не очень»
Даниил Медведев прокомментировал 400-ю победу в карьере.
В Галле он вышел в четвертьфинал, победив Квентена Алиса (6:2, 7:5).
«Выигранные матчи сами по себе значат не очень много.
Если не ошибаюсь, у [Михаила] Южного 499. И я помню, он играл последний турнир в карьере в Санкт-Петербурге – и я спросил его тренера: «А что он будет делать, если не дойдет до 500?» А его тренер мне ответил: «А что в его жизни изменится от того, будет их 500 или 499?»
Это правда. «Большие шлемы» важны, титулы важны, а победы сами по себе – не очень. Но если мне удастся побить рекорд, например, для России, выиграть больше всех матчей, то я буду рад», – сказал Медведев в интервью на корте.
Дальше россиянин сыграет со Стефаносом Циципасом или Алексом Микельсеном.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости