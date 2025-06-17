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Сталкер Радукану пытался купить билеты на «Уимблдон» – служба безопасности его заблокировала

Сталкер Эммы Радукану попытался подать заявку на билеты на «Уимблдон».

Мужчина, получивший ранее запрет на приближение к британской теннисистке за сталкинг, попытался подать заявку на билеты на «Уимблдон» – его попытка была заблокирована. Система автоматически отклонила заявку, так как имя мужчины значилось в черном списке.

Несколько месяцев назад Радукану расплакалась во время матча на турнире в Дубае, увидев на трибуне человека, который преследовал ее на четырех турнирах подряд. Позже полиция Дубая выдала ему запрет на приближение, а его имя было передано теннисным организациям.

Сумасшедшие фанаты и хищники в туре – угрозы для теннисисток. Как от них защищают?

Опубликовала: Лера Ли
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