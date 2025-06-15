Рублев о том, останется ли Сафин в его команде: «Я доволен работой с Маратом и хотел бы, чтобы она продолжалась. Все должно быть в порядке»
Андрей Рублев рассказал, продолжит ли работать с Маратом Сафиным.
Изначально экс-первая ракетка мира вошел в команду Рублева на время грунтового сезона.
«Я доволен работой с Маратом и хотел бы, чтобы она продолжалась (улыбается). Все должно быть в порядке, мы уже немного все обсудили, но нам еще предстоит уладить несколько деталей.
Мы еще над этим работаем, но, думаю, все будет хорошо», – рассказал россиянин перед стартом турнира в Галле.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости