Рублев о том, останется ли Сафин в его команде: «Я доволен работой с Маратом и хотел бы, чтобы она продолжалась. Все должно быть в порядке»

Андрей Рублев рассказал, продолжит ли работать с Маратом Сафиным.

Изначально экс-первая ракетка мира вошел в команду Рублева на время грунтового сезона.

«Я доволен работой с Маратом и хотел бы, чтобы она продолжалась (улыбается). Все должно быть в порядке, мы уже немного все обсудили, но нам еще предстоит уладить несколько деталей.

Мы еще над этим работаем, но, думаю, все будет хорошо», – рассказал россиянин перед стартом турнира в Галле.