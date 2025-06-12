У Медведева зазвонил телефон во втором сете матча с Маннарино в Хертогенбоше

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше.

Российский №1 обыграл Адриана Маннарино со счетом 7:6(6), 6:4.

При счете 4:4 во втором сете Медведев вел 40:30 на приеме – и в этот момент у него зазвонил телефон.

Он побежал, сбросил звонок, а вскоре после этого сделал брейк.

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