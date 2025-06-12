У Медведева зазвонил телефон во втором сете матча с Маннарино в Хертогенбоше
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбоше.
Российский №1 обыграл Адриана Маннарино со счетом 7:6(6), 6:4.
При счете 4:4 во втором сете Медведев вел 40:30 на приеме – и в этот момент у него зазвонил телефон.
Он побежал, сбросил звонок, а вскоре после этого сделал брейк.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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