Шнайдер об отношении к игрокам топ-50 и топ-10: «Организаторы ведут себя иначе. Разница колоссальная»

Диана Шнайдер рассказала о разнице в отношении организаторов.

«Ощущения разные, безусловно – быть в топ-50 в прошлом году и сейчас в топ-10. Немного другие приоритеты, и по-другому организаторы себя ведут по отношению к тебе. Я приехала [на «Ролан Гаррос» ] – и мне дают потренироваться на Корте Филиппа Шатрие.

В первый день я подошла на practice desk, говорю: «Можно мне, пожалуйста, на завтра корт забронировать?» Организаторы отвечают: «Расписание пока не вышло, ничего не можем сделать». Потом девушка, которая отвечает за сеяных: «Нет-нет-нет, какое время вам нужно? Сейчас мы все забронируем». Разница, конечно, колоссальная! Это здорово. Мне нравится, мне приятно – буду работать дальше, чтобы было еще лучше», – прокомментировала Шнайдер в интервью каналу First & Red.

Глубокие декольте, кожаные куртки, кусочки семейников – в чем играли на «Ролан Гаррос»?