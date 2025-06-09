Медведев перед стартом в Хертогенбоше: «Болельщикам стоит опасаться летающих ракеток»

Даниил Медведев рассказал, почему ему нравится турнир в Хертогенбоше.

«Переход с грунта на траву всегда тяжелый. Вот почему классно играть в Хертогенбоше. Я много раз выступал здесь, и именно здесь выиграл свой первый титул ATP – это никогда не забудется. Всегда возвращаюсь сюда с удовольствием.

Болельщикам стоит быть настороже – возможно, они увидят летающие ракетки (улыбается). Шучу. А если серьезно, думаю, я играю в довольно хороший теннис на траве. Стараюсь действовать агрессивно и часто принимаю подачу из глубины, даже на траве. Так что за моей игрой интересно следить».

Медведев – финалист Хертогенбоша-2022. На нынешнем турнире как первый сеяный он стартует со второго круга.