Хертогенбош (WTA). Сестры Кудерметовы сыграют друг с другом, Блинкова – с Синяковой, Самсонова и Александрова – с квалифаерами
Прошла жеребьевка турнира в Хертогенбоше, который начнется 9 июня.
Людмила Самсонова (1) и Екатерина Александрова (2) начнут матчами с квалифаерами.
Анастасия Потапова (5) сыграет с Энн Ли, Анна Блинкова – с Катериной Синяковой.
Вероника Кудерметова (8) и Полина Кудерметова поборются друг с другом.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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