  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о том, что Джокович намекнул о скором завершении карьеры: «Надеюсь, это не так, потому что он нужен теннису»
1

Синнер о том, что Джокович намекнул о скором завершении карьеры: «Надеюсь, это не так, потому что он нужен теннису»

Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос».

Он обыграл серба 6:4, 7:5, 7:6(3) и впервые вышел в финал грунтового «Большого шлема».

– Янник, матч завершился в трех сетах, но временами, кажется, все было очень напряженно. Возможно, даже весь матч. Можете описать, какого рода стресс создает Новак для вас и, похоже, для любых соперников, даже когда все складывается в вашу пользу?

– Конечно, матчи с Новаком очень нервные. Когда играешь с таким топом, он не дает времени хоть немного расслабиться. Он заставляет тебя постоянно показывать свой лучший теннис, ведь иначе матч очень быстро повернется в другом направлении. Один выигранный мяч может придать ему очень много энергии. 

Да, напряжение сильное. Важно сохранять спокойствие, не торопиться, чувствовать ключевые моменты матча. Сегодня, думаю, я хорошо справился с этим, ментально был в порядке. Но все равно матчи с Новаком – это огромный стресс (улыбается).

– До вас Новак сидел на этом же месте и сказал, что, возможно, сыграл свой последний матч на «Ролан Гаррос». Он назвал это прекрасным прощальным матчем. Какие у вас чувства по этому поводу?

– Я об не знал. Ну, во-первых, надеюсь, это не так, потому что он нужен теннису. С моей точки зрения, смотреть на такого игрока в раздевалке – это круто и здорово. Я видел, как он тренировался вчера или пару дней назад. Он невероятно точен во всем, что делает. Настоящий пример для подражания.

Но если это правда, я рад быть частью истории. Для меня это круто. Но все же будем надеяться, что это не так. Он сказал «возможно», так что кто знает.

– Новак вас очень хвалил, говорил о вашей скорости и интенсивности игры. Есть ли что-то, чему вы научились у него за эти годы?

– Я научился многим вещам. Мне посчастливилось тренироваться с ним в Монако, когда я был совсем молодым. Каждый раз, когда я задавал вопросы, он отвечал честно и открыто.

Это очень ценно, и люди не всегда видят, какой он на самом деле. Некоторые, кто его не знает, имеют о нем неверное представление. Но это не так. Он очень добрый, всегда готов помочь, когда нужно. Я многому у него научился. Мой стиль игры, конечно, не совсем как у него – мы разные, но иногда есть похожие моменты. Я смотрел кучу видео с его матчами.

Для меня он важен как игрок и как человек. Я очень ценю его добрые слова, потому что это значит, что я прогрессирую как игрок, а это, как я говорил, самое главное, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Джокович – вечный гений. Но Синнер лучше

Джокович намекает, что уйдет в этом сезоне – но я не верю

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoЯнник Синнер
logoРолан Гаррос
logoНовак Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Хертогенбош (WTA). 1-й круг. Блинкова играет с Синяковой, Вероника Кудерметова победила Полину
26 минут назадLive
Хертогенбош (ATP). Томпсон, Харри вышли во второй круг, Вукич выбыл
111 минут назад
Шарапова о финале «Ролан Гаррос»: «Почему кто-то должен был проиграть? 😣»
120 минут назадФото
Штутгарт (ATP). Сафиуллин встретится с Мпетши Перрикаром, Лехечка вышел во второй круг
1сегодня, 11:53Live
Алькарас и Синнер – уже уровень большой тройки? Или нет? Голосуйте!
сегодня, 15:00Тесты и игры
Лондон (WTA). 1-й круг. Касаткина играет с Картал, Захарова встретится с Векич, Квитова, Фернандес выбыли
28сегодня, 13:45Live
Евгений Кафельников: «Алькарас выиграет столько «Больших шлемов», сколько захочет»
3сегодня, 14:24
Медведев перед стартом в Хертогенбоше: «Болельщикам стоит опасаться летающих ракеток»
8сегодня, 13:36
Ферреро о противостоянии Алькараса и Синнера: «Это подарок для тенниса»
4сегодня, 11:46
Джон Макинрой: «Алькарас и Синнер были бы фаворитами против Надаля в его лучшей форме на «Ролан Гаррос»
94сегодня, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23