Синнер о том, что Джокович намекнул о скором завершении карьеры: «Надеюсь, это не так, потому что он нужен теннису»

Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос».

Он обыграл серба 6:4, 7:5, 7:6(3) и впервые вышел в финал грунтового «Большого шлема».

– Янник, матч завершился в трех сетах, но временами, кажется, все было очень напряженно. Возможно, даже весь матч. Можете описать, какого рода стресс создает Новак для вас и, похоже, для любых соперников, даже когда все складывается в вашу пользу?

– Конечно, матчи с Новаком очень нервные. Когда играешь с таким топом, он не дает времени хоть немного расслабиться. Он заставляет тебя постоянно показывать свой лучший теннис, ведь иначе матч очень быстро повернется в другом направлении. Один выигранный мяч может придать ему очень много энергии.

Да, напряжение сильное. Важно сохранять спокойствие, не торопиться, чувствовать ключевые моменты матча. Сегодня, думаю, я хорошо справился с этим, ментально был в порядке. Но все равно матчи с Новаком – это огромный стресс (улыбается) .

– До вас Новак сидел на этом же месте и сказал, что, возможно, сыграл свой последний матч на «Ролан Гаррос». Он назвал это прекрасным прощальным матчем. Какие у вас чувства по этому поводу?

– Я об не знал. Ну, во-первых, надеюсь, это не так, потому что он нужен теннису. С моей точки зрения, смотреть на такого игрока в раздевалке – это круто и здорово. Я видел, как он тренировался вчера или пару дней назад. Он невероятно точен во всем, что делает. Настоящий пример для подражания.

Но если это правда, я рад быть частью истории. Для меня это круто. Но все же будем надеяться, что это не так. Он сказал «возможно», так что кто знает.

– Новак вас очень хвалил, говорил о вашей скорости и интенсивности игры. Есть ли что-то, чему вы научились у него за эти годы?

– Я научился многим вещам. Мне посчастливилось тренироваться с ним в Монако, когда я был совсем молодым. Каждый раз, когда я задавал вопросы, он отвечал честно и открыто.

Это очень ценно, и люди не всегда видят, какой он на самом деле. Некоторые, кто его не знает, имеют о нем неверное представление. Но это не так. Он очень добрый, всегда готов помочь, когда нужно. Я многому у него научился. Мой стиль игры, конечно, не совсем как у него – мы разные, но иногда есть похожие моменты. Я смотрел кучу видео с его матчами.

Для меня он важен как игрок и как человек. Я очень ценю его добрые слова, потому что это значит, что я прогрессирую как игрок, а это, как я говорил, самое главное, – сказал Синнер на пресс-конференции.

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