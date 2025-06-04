Синнер обыграл Бублика и второй год подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Янник Синнер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».

В 1/4 он обыграл Александра Бублика – 6:1, 7:5, 6:0.

У Синнера 31 победа в 32 последних матчах.

Итальянец второй год подряд вышел в полуфинал в Париже – в 2024-м он проиграл на этой стадии Карлосу Алькарасу . Это один из двух турниров «Большого шлема», который Синнер еще не выигрывал (также «Уимблдон »).

Синнер – самый молодой игрок, одержавший 19 побед подряд на ТБШ с 2008 года, когда Рафаэль Надаль выиграл столько же матчей с первого круга «Ролан Гаррос» по четвертьфинал US Open.

На «Шлемах» в целом Синнер вышел в полуфинал шестой раз. Дальше он поборется с Новаком Джоковичем или Александром Зверевым .