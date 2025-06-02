Мирра Андреева в 1/4 финала «Ролан Гаррос» сыграет с 361-й ракеткой мира Буассон, которая обыграла Пегулу

361-я ракетка мира Луа Буассон вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

22-летняя француженка обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу – 3:6, 6:4, 6:4. Американка второй раз в карьере и за год уступила сопернице, которая не входит в топ-350.

Буассон впервые играет в основной сетке «Большого шлема». В 2021-м, 2022-м и 2023-м она играла в квалификации «Ролан Гаррос», а в этом году получила wild card. До начала этого турнира она провела только два матча на уровне основного тура – в апреле на турнире в Руане.

Буассон первой после Карлы Суарес Наварро в 2008-м на «Ролан Гаррос» вышла в четвертьфинал на первом же «Большом шлеме», где сыграла в основной сетке.

За выход в полуфинал Буассон поборется с Миррой Андреевой.