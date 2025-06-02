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Соболенко о том, что провела два матча на Корте Сюзан Ленглен: «Надеюсь, теперь я буду играть только на Корте Филиппа Шатрие»

Арина Соболенко отреагировала на то, что два раза сыграла на Корте Сюзан Ленглен.

Первая ракетка мира провела на нем матч второго круга против Жиль Тайкманн и матч четвертого круга против Аманды Анисимовой.

– Впервые с 2019-го первая ракетка мира сыграла столько матчей на Корте Сюзан Ленглен. Важно ли это для вас?

– Конечно, я бы предпочла играть на самых больших кортах. В то же время, вероятно, не все могут купить билеты на центральный корт, так что здорово сыграть и на другом стадионе, он тоже большой и красивый.

Но если спросите, что бы я выбрала – я бы выбрала матч на Корте Филиппа Шатрие. Но я не знаю, почему меня второй раз поставили играть на этом корте. Честно говоря, не хочу жаловаться – я выиграла, я рада.

Надеюсь, теперь я буду играть только на Корте Филиппа Шатрие. Мне кажется, так и должно быть. Так что все в порядке.

– Очевидно, что ваша цель – это финал. Вы хотели бы играть на Корте Филиппа Шатрие, чтобы у вас было больше информации перед самыми важными матчами?

– Думаю, из-за того, что матчи на крупнейших кортах показывают по телеканалам, так что их видит больше людей. Больше людей на тебя смотрит. И корт потрясающий и намного больше.

Когда выхожу на Корт Филиппа Шатрие, чувствую, что это большая арена, где мне и место. Здесь я хочу соревноваться, бороться и показывать лучший теннис. Думаю, все дело в энергии стадиона, – поделилась Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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