Жоао Фонсека: «К концу года было бы круто стать сеяным на Australian Open. Конечно, нужны время и результаты, но я к этому иду»

Жоао Фонсека высказался о поражении от Джека Дрэйпера на «Ролан Гаррос».

18-летний бразилец проиграл пятой ракетке мира 2:6, 4:6, 2:6.

– Сегодня вы играли против самого высокорейтингового соперника в вашей еще очень короткой карьере. Что вас больше всего поразило в матче с игроком такого уровня по сравнению с вашими предыдущими соперниками? И изменилось ли что-то в его игре по сравнению с вашим матчем в Индиан-Уэллс?

– Ну, тут грунт, а это совсем другая история – он доставал гораздо больше мячей. В защите он играл высоко, держался у задней линии, и из-за этого мне приходилось все время перестраивать розыгрыш. Я атаковал, но он был хорош в защите, и очко будто начиналось заново.

Играть с кем-то из топ-5 – это всегда вызов. На харде ты атакуешь, атакуешь, и розыгрыш обычно быстро заканчивается. А на грунте ты бьешь, выходишь вперед, но вдруг оказываешься в обороне и надо все заново выстраивать. Это совсем другой теннис.

В игре Джека больше всего бросились в глаза его старт и интенсивность. Особенно в ключевые моменты – он не лупит по линиям без необходимости, но всегда агрессивен и точно знает, когда нанести решающий удар. Это и было главным отличием сегодня.

– Кажется, вы прогрессируете с каждым месяцем. Есть ли у вас цели на конец года – в рейтинге или на «Шлемах»? Меняется ли ваш подход к целям по мере вашего прогресса?

– Да, цели есть. Хочу играть в основных сетках крупных турниров, например, ATP 500. С моим рейтингом это уже реально, но мечтаю забраться в топ-40. А к концу года было бы круто стать сеяным на Australian Open – это моя личная цель. Конечно, нужны время и результаты, но я к этому иду.

Я действительно учусь и становлюсь лучше. Сегодняшнее поражение не так уж расстраивает – Джек классный игрок, а я не показал всего, на что способен. Но жизнь продолжается: впереди травяной сезон, новые турниры. Это только начало, так что я продолжаю работать и расти, – сказал Фонсека на пресс-конференции.