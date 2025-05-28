Мухова о травме запястья после вылета с РГ: «Я даже не могу сказать, буду ли я еще играть в этом году»

Каролина Мухова не уверена, что сыграет на турнирах в этом сезоне из-за травмы.

У чешки проблемы с запястьем. На «Ролан Гаррос» она провела первый матч с марта и проиграла Алисии Паркс в первом круге (3:6, 6:2, 1:6).

«Один день запястье лучше, другой снова хуже. К сожалению, последние дни оно сильно болело. Но я хотела играть и говорила себе, что даже так у меня есть шанс. Но она играла действительно хорошо и быстро, хорошо подавала. Тяжело…

Это, конечно, не сыграло мне на руку. А еще я вышла на корт, и у меня не было бэкхенда. Это было сложное испытание, но я все равно верила в себя. Просто не получилось».

В феврале прошлого года Мухова уже перенесла одну операцию, после чего не играла четыре месяца.

«Операция – крайняя мера, мне не хочется снова через это проходить. Я попробую еще какие‑то альтернативные методы. Но если они не сработают, придется снова на это пойти».

Она отмечает, что мнения врачей о том, сработает ли такой подход, расходятся.

«Попробую вложиться в лечение на все 150 процентов и буду надеяться. Если честно, сейчас я даже не могу сказать, буду ли я еще играть в этом году».