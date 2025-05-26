Эрика Андреева о травме колена: «Много кто предлагал операцию, но врач, который помогал Медведеву, предложил альтернативу, и восстановление заняло 3 дня»

Эрика Андреева рассказала о травме, которая у нее была перед «Ролан Гаррос».

В Штутгарте она снялась с матча первого круга против сестры при счете 2:6, 0:1.

– Сейчас колено меня не беспокоит, перед «Ролан Гаррос» я специально взяла время, чтобы подготовиться, нормально потренироваться, потому что довольно долго не получалось поработать в полную силу, это тоже влияло на результаты.

– Вы уже выходили на матч в Штутгарте, когда пришлось сняться, с завязанным коленом. Было страшно, что вы были травмированы и только усугубили.

– Я на том турнире играла сложные матчи в квалификации, потом на тренировке сделала какое-то неудачное движение. Думаю, травма связана еще и с переходом с харда на грунт. Потом мне турнир все моментально организовал: сразу сделали и МРТ, и ультразвук, все проверили.

– Никакое сложное лечение не понадобилось, никакая операция?

– Я сделала инъекцию плазмы. Мы много консультировались и с российскими врачами, и с европейскими. Много кто предлагал операцию, но это шесть месяцев на восстановление потом.

В итоге посоветовалась с французским врачом, который несколько лет назад помогал Даниилу Медведеву, он предложил альтернативу, и восстановление заняло три дня. Сейчас все в порядке, – рассказала Андреева корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.

На «Ролан Гаррос» россиянка начнет матчем против Сонай Картал.