Девятая ракетка мира Наварро выиграла один гейм у Бусас Манейро, которая впервые прошла круг на «Ролан Гаррос»

Эмма Наварро выбыла в первом круге «Ролан Гаррос».

Девятая ракетка мира за 57 минут уступила №68 Джессике Бусас Манейро – 0:6, 1:6.

Американка впервые в карьере проиграла с таким крупным счетом, ранее ей удавалось взять в матчах минимум два гейма.

Наварро выбыла на старте «Большого шлема» впервые с US Open-2023.

Бусас Манейро второй раз в карьере победила соперницу из топ-10 (при четырех поражениях). На «Уимблдоне»-2024 она выбила №6 Маркету Вондроушову, которая на тот момент была действующей чемпионкой.

Бусас Манейро впервые в карьере прошла круг на «Ролан Гаррос »: в 2023-м она не прошла квалификацию, а в 2024-м проиграла в первом круге основной сетки.

Теперь испанка поборется с Диан Парри или Робин Монтгомери.