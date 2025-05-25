Павлюченкова после поражения от Циньвэнь Чжэн: «Возвращение после болезни займет время, я это знаю, надо это просто принять»

Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение от Циньвэнь Чжэн в Париже.

В первом круге «Ролан Гаррос» она уступила 4:6, 3:6.

«Если покопаться, очень много хорошего в матче. Возвращение после болезни займет время, я это знаю, надо это просто принять.

Шансы правда были, хоть и кончилось в двух сетах. Я вела 40:15 и на своей подаче при 3:4, и в последнем гейме было 0:30 на ее подаче. Вернуться можно было. Много хорошего, но от этого и обидно – раздражение есть», – приводит слова Павлюченковой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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