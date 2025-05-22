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  • Зверев о поражении на решающем тай-брейке: «С учетом того, что меня стошнило 37 раз и ночью у меня была температура 39,4, я сыграл неплохо»
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Зверев о поражении на решающем тай-брейке: «С учетом того, что меня стошнило 37 раз и ночью у меня была температура 39,4, я сыграл неплохо»

Александр Зверев рассказал, что плохо чувствовал себя во втором круге в Гамбурге.

Он проиграл Александру Мюллеру 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).

«С учетом того, что сегодня меня стошнило 37 раз и ночью у меня была температура 39,4, я сыграл неплохо.

Мне кажется, во всем мире есть только два игрока, которые в таком состоянии вышли бы на корт. Я один из них. И, в общем-то, я этим горжусь. Я был в двух очках от победы – мне кажется, это многое обо мне говорит.

Я проспал до 12:30, но в целом чувствовал себя нормально. На корте, конечно, стало тяжелее. Он провел очень хороший, стабильный матч. В какой-то момент он понял, что я плохо себя чувствую, и начал затягивать розыгрыши. Конечно, с его стороны это было грамотное решение.

Если бы это был пятисотник в другой стране, я бы, наверное, не вышел на корт.

Может, даже хорошо, что теперь у меня будет три-четыре дня, чтобы немного восстановить силы».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Eurosport
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logoATP
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