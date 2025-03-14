Соболенко сыграет с Киз в полуфинале в Индиан-Уэллс
Арина Соболенко вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс.
Она обыграла Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 6:3. Первая ракетка мира проиграла первые два гейма в матче, а потом взяла девять подряд.
Соболенко второй раз в карьере вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс. Пока что она не проиграла ни сета.
За место в финале Соболенко сыграет с Мэдисон Киз – которой уступила в решающем матче на Australian Open.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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