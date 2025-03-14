Соболенко сыграет с Киз в полуфинале в Индиан-Уэллс

Арина Соболенко вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс.

Она обыграла Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 6:3. Первая ракетка мира проиграла первые два гейма в матче, а потом взяла девять подряд.

Соболенко второй раз в карьере вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс. Пока что она не проиграла ни сета.

За место в финале Соболенко сыграет с Мэдисон Киз – которой уступила в решающем матче на Australian Open .