Медведев о победе над Фисом: «В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50»
Россиянин выиграл на решающем тай-брейк – 6:4, 2:6, 7:6(7).
«В этом году я проиграл много упорных матчей, в которых шансы были 50 на 50. Чем больше ты такие проигрываешь, тем больше теряешь уверенность.
Не имеет значения, принимаешь ли ты правильные тактические решения – важнее всего выиграть. И я рад, что сумел это сделать».
Медведев прокомментировал то, что в третьем сете отыграл брейк.
«Из-за ветра матч был очень сложным, нам обоим было очень тяжело. В таких условиях тяжело играть тактически и технически. Из-за ветра иногда все просто решала удача.
Повторюсь, здесь подача не имеет особого значения – хотя она и важна. Так что я знал, что могу отыграть брейк. Мне удалось».
В полуфинале Медведев сыграет с Хольгером Руне. В личных встречах он ведет 2:1.
«Он топ-игрок. Может быть, нестабилен, но на поздних стадиях он играет хорошо.
Жду с нетерпением. Это будет отличный матч», – сказал Медведев в интервью на корте.
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