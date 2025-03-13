Самсонова разгромила №6 в мире Паолини и сыграет с Соболенко
Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллс.
Она обыграла шестую ракетку мира Жасмин Паолини – 6:0, 6:4.
Для Самсоновой это вторая победа над соперницей из топ-10 в сезоне и восьмая – в карьере (при 14 поражениях).
Самсонова пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал тысячника и впервые сделала это в Индиан-Уэллс.
Дальше она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. В личных встречах у них 2:2.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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