Бен Шелтон: «В этом году цель – «Мастерсы». Рад, что снова вышел в четвертьфинал, но, разумеется, стремлюсь к большему»

Бен Шелтон назвал прогресс на «Мастерсах» целью на этот сезон.

Он впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс и третий на «Мастерсах» в целом.

– Пока ты не добирался на «Мастерсах» дальше четвертьфинала. В этом году ты далеко проходить на «Мастерсах»?

– Я уверен в себе. Для меня это важная цель. Я буду над этим работать, продолжу прибавлять, чтобы дальше проходить на крупных турнирах. У меня уже были успешные выступления на «Шлемах». В этом году цель – «Мастерсы». Их так много в течение года, и ставки очень высоки. Я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал, но, разумеется, стремлюсь к большему.