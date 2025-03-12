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Бен Шелтон: «В этом году цель – «Мастерсы». Рад, что снова вышел в четвертьфинал, но, разумеется, стремлюсь к большему»

Бен Шелтон назвал прогресс на «Мастерсах» целью на этот сезон.

Он впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс и третий на «Мастерсах» в целом.

– Пока ты не добирался на «Мастерсах» дальше четвертьфинала. В этом году ты далеко проходить на «Мастерсах»?

– Я уверен в себе. Для меня это важная цель. Я буду над этим работать, продолжу прибавлять, чтобы дальше проходить на крупных турнирах. У меня уже были успешные выступления на «Шлемах». В этом году цель – «Мастерсы». Их так много в течение года, и ставки очень высоки. Я очень рад, что снова вышел в четвертьфинал, но, разумеется, стремлюсь к большему.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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