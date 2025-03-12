17-летняя Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка Индиан-Уэллс с 2009-го
Мирра Андреева повторила достижение Анастасии Павлюченковой в Индиан-Уэллс.
Андреевой, обыгравшей во вторник Елену Рыбакину, сейчас 17 лет 316 дней. Она самая молодая четвертьфиналистка женского одиночного турнира в Индиан-Уэллс после Павлюченковой в 2009-м, которой тогда было 17 лет 254 дня.
Павлюченкова в тот год победила в четвертьфинале Агнешку Радванскую и уступила в полуфинале Ане Иванович.
Мирра разгромила Рыбакину – отдала всего 3 гейма! Как у нее это получилось?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости