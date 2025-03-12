17-летняя Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка Индиан-Уэллс с 2009-го

Мирра Андреева повторила достижение Анастасии Павлюченковой в Индиан-Уэллс.

Андреевой, обыгравшей во вторник Елену Рыбакину, сейчас 17 лет 316 дней. Она самая молодая четвертьфиналистка женского одиночного турнира в Индиан-Уэллс после Павлюченковой в 2009-м, которой тогда было 17 лет 254 дня.

Павлюченкова в тот год победила в четвертьфинале Агнешку Радванскую и уступила в полуфинале Ане Иванович.

Мирра разгромила Рыбакину – отдала всего 3 гейма! Как у нее это получилось?