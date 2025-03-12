Мирра Андреева вернется в топ-10 по итогам турнира в Индиан-Уэллс.

Россиянка вышла в четвертьфинал и поднимется минимум на девятую строчку рейтинга.

Андреева дебютировала в топ-10 после титула в Дубае, но через неделю выпала из десятки.