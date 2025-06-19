Шрайвер больше не будет тренировать Векич

Пэм Шрайвер, работавшая с Донной Векич с 2022-го, покинула ее команду.

«Я помогала тренировать Донну Векич с октября 2022-го, и это один из лучших опытов за мои больше чем 50 лет в теннисе. Этот год в Лос‑Анджелесе оказался непростым, и теперь мне нужно еще больше сосредоточиться на благополучии своего близкого круга и семьи. Я покидаю команду Донны Векич. 🙏», – написала экс-третья ракетка мира.