Мирра Андреева о разгроме Рыбакиной: «Вышла на корт смелой и постаралась показать свой лучший теннис»
Мирра Андреева прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в Индиан-Уэллс.
Россиянка выиграла 6:1, 6:2 и вышла в четвертьфинал.
«Я знала, что матч будет невероятно сложным. Она уже выигрывала этот турнир, ей очень комфортно на этом корте.
Но я отлично настроилась на матч, старалась бороться за каждый мяч. Почему-то я была очень заряжена на матч – иногда так бывает. Так что я вышла на корт смелой и постаралась показать свой лучший теннис».
Также Андреева рассказала, чем она отличается от других 17-летних теннисисток, которые сейчас играют юниорские турниры.
«Не знаю (смеется). Может быть, я просто стараюсь выходить, бороться за каждый мяч.
А еще мне немного везло.
Я стараюсь не давать соперницам играть в свой теннис. Но вообще не знаю», – сказала Андреева в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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