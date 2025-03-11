Сафина о том, что помешало выиграть ТБШ: «Воспринимала теннис очень лично: если ты выиграешь, то ты хороший человек, если проиграешь – плохой»

Динара Сафина объяснила, почему не смогла выиграть «Большой шлем».

Она трижды играла в финалах и не взяла ни сета.

– Про «Большие шлемы» вы говорили, что больше всего обидно не то, что не выиграли, а то, что не получилось даже показать хорошую игру. Почему не получилось?

– Слишком сильное желание выиграть и, наверное, страх проиграть. Вот что мешало. Скорее всего, страх проиграть настолько сковывал, что я выходила уже проигравшей. Я этого так боялась.

У меня не получалось выйти и действовать по своему плану, тактике. Я не уходила в то, что мне нужно делать – как это было до выхода в финал. Если с этой играешь, то нужно делать то-то, то-то и то-то.

Я выходила в финал, и у меня такой, оп – и страх. Очень сильный. И не получалось.

Обидно, но жизнь продолжается.

– Если рефлексировать, что в характере помешало вам справиться с давлением финала «Большого шлема»?

– Я теннис воспринимала очень лично. У меня было такое, что если ты выиграешь, то ты хороший человек, если проиграешь – плохой. Хотя это вообще не связано.

Наверное, надо было проще к этому относиться. Это просто часть игры. Ты подготовился, идешь, играешь. Что-то не получилось – есть над чем работать. Но не надо убиваться, переживать, страдать. Неделю отходить от матча, как у меня было.

Я себя прям задавливала. Если у меня что-то не получалось, это просто была трагедия.

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