Сафина о том, что помешало выиграть ТБШ: «Воспринимала теннис очень лично: если ты выиграешь, то ты хороший человек, если проиграешь – плохой»
Она трижды играла в финалах и не взяла ни сета.
– Про «Большие шлемы» вы говорили, что больше всего обидно не то, что не выиграли, а то, что не получилось даже показать хорошую игру. Почему не получилось?
– Слишком сильное желание выиграть и, наверное, страх проиграть. Вот что мешало. Скорее всего, страх проиграть настолько сковывал, что я выходила уже проигравшей. Я этого так боялась.
У меня не получалось выйти и действовать по своему плану, тактике. Я не уходила в то, что мне нужно делать – как это было до выхода в финал. Если с этой играешь, то нужно делать то-то, то-то и то-то.
Я выходила в финал, и у меня такой, оп – и страх. Очень сильный. И не получалось.
Обидно, но жизнь продолжается.
– Если рефлексировать, что в характере помешало вам справиться с давлением финала «Большого шлема»?
– Я теннис воспринимала очень лично. У меня было такое, что если ты выиграешь, то ты хороший человек, если проиграешь – плохой. Хотя это вообще не связано.
Наверное, надо было проще к этому относиться. Это просто часть игры. Ты подготовился, идешь, играешь. Что-то не получилось – есть над чем работать. Но не надо убиваться, переживать, страдать. Неделю отходить от матча, как у меня было.
Я себя прям задавливала. Если у меня что-то не получалось, это просто была трагедия.
Динара Сафина – от тоски и расстройства питания до счастья. Большое интервью
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