Сафина об РПП: «Листала дневники 2015-го – и там каждая заметка про еду»

Динара Сафина рассказала, как жила с расстройством пищевого поведения.

Экс-первая ракетка мира дала интервью Спортсу’ ’.

«У меня были дневники, которые я вела в 2015 году, и они у меня высветились в заметках на айпаде. Я начала листать, и там каждая заметка про еду.

Я не могла ни с кем-то встретиться, ничего. Просыпаюсь утром, а у меня уже страх еды. Это было очень некомфортно, потому что не могла выстраивать отношения, общаться с людьми. Если предлагали встретиться в кафе, у меня уже ступор: а что съесть? а что не съесть?

Сейчас я об этом даже не думаю. Могу спокойно прийти в кафе и съесть то, что хочу. Если голодно – съем, если не голодно – скажу, что не хочу. Или съем что-то легкое.

Еще есть такие люди, немножко агрессивные. Я не хочу есть, а они: «Ты что, на диете?» – «Нет, не на диете. Я просто только что поела дома».

У нас вообще часто задают такие вопросы. Вот я не пью алкоголь. «А ты что, вообще не пьешь?» – «Да, вообще не пью».

Наверное, меня перестали задевать слова. «На диете?» – «Да, на диете». Сейчас я не ем ни рыбу, ни мясо, поэтому новый любимый вопрос: «А ты что, вообще не ешь?» – «Вообще не ем». – «И как ты живешь?» – «Живу». – «А как же ты белок добываешь?» – «Добываю». У людей вообще ступор».

Динара Сафина – от тоски и расстройства питания до счастья. Большое интервью