Швентек выиграла 31 сет с баранкой на «тысячниках» – больше только у Азаренко

Ига Швентек стала второй по числу выигранных под ноль сетов на «тысячниках».

В третьем круге в Индиан-Уэллс в матче против Даяны Ястремской (6:0, 6:2) она выиграла 31-й сет – теперь у нее столько же баранок на турнирах этой категории, сколько у Каролин Возняцки.

Рекорд по баранкам на «тысячниках» принадлежит Виктории Азаренко – она выиграла 33 сета с момента появления этого формата турниров в 2009-м.