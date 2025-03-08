Медведев после первого матча в Индиан-Уэллс: «Очень быстрый корт:)»
Даниил Медведев посмеялся над скоростью кортов в Индиан-Уэллс.
Во втором круге он обыграл Бу Янчаокете со счетом 6:2, 6:2, а после победы написал на камере:
«6:2, 6:2 за 1 час 36 минут. Очень быстрый корт:)».
В интервью после матча Медведев пояснил эту надпись: «Это, наверное, самый медленный корт в моей жизни.
Конечно, у всех разный взгляд. Кто-то посчитает его быстрым, кто-то – медленным. Если спросите Зверева, он точно не назовет его быстрым. Если спросите Рууда, он не назовет его быстрым.
Мне он показался очень медленным. Наверное, самым медленным в моей жизни. Но в Индиан-Уэллс всегда так было.
И мне все равно удалось хорошо сыграть».
В этом году в Индиан-Уэллс поменяли покрытие, и считается, что оно стало быстрее.
Медведев ненавидел корты в Индиан-Уэллс – и их поменяли. Какими они стали?
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости