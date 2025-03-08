Медведев после первого матча в Индиан-Уэллс: «Очень быстрый корт:)»

Даниил Медведев посмеялся над скоростью кортов в Индиан-Уэллс.

Во втором круге он обыграл Бу Янчаокете со счетом 6:2, 6:2, а после победы написал на камере:

«6:2, 6:2 за 1 час 36 минут. Очень быстрый корт:)».

В интервью после матча Медведев пояснил эту надпись: «Это, наверное, самый медленный корт в моей жизни.

Конечно, у всех разный взгляд. Кто-то посчитает его быстрым, кто-то – медленным. Если спросите Зверева, он точно не назовет его быстрым. Если спросите Рууда, он не назовет его быстрым.

Мне он показался очень медленным. Наверное, самым медленным в моей жизни. Но в Индиан-Уэллс всегда так было.

И мне все равно удалось хорошо сыграть».

В этом году в Индиан-Уэллс поменяли покрытие, и считается, что оно стало быстрее.

Медведев ненавидел корты в Индиан-Уэллс – и их поменяли. Какими они стали?