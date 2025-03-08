Мирра Андреева вышла в 3-й круг в Индиан-Уэллс и сыграет с Таусон

Мирра Андреева обыграла Варвару Грачеву во втором круге в Индиан-Уэллс.

Матч закончился со счетом 7:5, 6:4. В первом сете россиянка вела 5:1, а во втором – отыгралась с 0:4.

Андреева, выигравшая титул в Дубае, впервые в карьере прошла круг в Индиан-Уэллс.

Дальше она встретится с Кларой Таусон, которую победила в финале в Дубае.