Мирра Андреева вышла в 3-й круг в Индиан-Уэллс и сыграет с Таусон
Мирра Андреева обыграла Варвару Грачеву во втором круге в Индиан-Уэллс.
Матч закончился со счетом 7:5, 6:4. В первом сете россиянка вела 5:1, а во втором – отыгралась с 0:4.
Андреева, выигравшая титул в Дубае, впервые в карьере прошла круг в Индиан-Уэллс.
Дальше она встретится с Кларой Таусон, которую победила в финале в Дубае.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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